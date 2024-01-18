Генштаб: РФ наступает по всему фронту, главные удары возле Авдеевки и Кременной — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районах Кременной и Авдеевки

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районе Синьковки.

Вблизи Кременной ВСУ отбили 18 атак около Тернов, Ямполовки, Макеевки и Белогоровки.

Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак в районах Григоровки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Силы обороны продолжают сдерживать россиян, которые хотят окружить Авдеевку, отбили 27 атак в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также провалились 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. На Времевском выступе безуспешной была атака под Новодонецким.

В Херсонской области украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбили шесть контратак захватчиков.

Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, пункту управления и пяти зенитно-ракетным комплексам. Сбита управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетчики поразили два пункта управления, район сосредоточения пехоты, три радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, два артиллерийских средства и два склада боеприпасов.

Бойцы ССО ликвидировали группу российских оккупантов под Авдеевкой, враг пытался провести разведку украинских позиций.

Операторы ССО навели огонь на вражеские цели – и бойцы Сил обороны поразили из ракетной системы M142 HIMARS российскую систему залпового огня "Торнадо-Г" и самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении.

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