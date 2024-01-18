В сети появилось видео уничтожения наиболее современного российского танка Т-90М "Прорыв" украинской боевой машиной пехоты Bradley. Соответствующее видео публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

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На записи можно увидеть, как 25-мм пушка M242 Bushmaster украинской машины наносит удары по танку оккупантов.

Судя по видео, российский "Прорыв" был уничтожен.

СПРАВКА Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла его "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.

Военный корреспондент Юрий Бутусов уточняет, что видео снято в районе Степового под Авдеевкой, а Bradley управляют воины 47 отдельной механизированной бригады.

Утром 18 января в Генеральном штабе сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать россиян, которые хотят окружить Авдеевку, отбили 27 атак в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Обстановка постоянно меняется, можно сделать шаг назад – генерал ВСУ.

Спикер ВСУ Штупун заявил, что реальной угрозы оцепления Авдеевки пока нет, командование подтягивает резервы.

Авдеевка. 47 бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но она не жалеет людей.

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