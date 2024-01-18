БМП Bradley "кромсает" новейший российский танк Т-90М "Прорыв" из пушки Bushmaster: видео
В сети появилось видео уничтожения наиболее современного российского танка Т-90М "Прорыв" украинской боевой машиной пехоты Bradley. Соответствующее видео публикуют украинские каналы, которые освещают войну.
На записи можно увидеть, как 25-мм пушка M242 Bushmaster украинской машины наносит удары по танку оккупантов.
Судя по видео, российский "Прорыв" был уничтожен.
Военный корреспондент Юрий Бутусов уточняет, что видео снято в районе Степового под Авдеевкой, а Bradley управляют воины 47 отдельной механизированной бригады.
Утром 18 января в Генеральном штабе сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать россиян, которые хотят окружить Авдеевку, отбили 27 атак в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.
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