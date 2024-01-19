Bradley знищила Т-90М під Степовим: 47 бригада показала екіпаж бронемашини – фото
Бойова машина ЗСУ американського виробництва Bradley знищила російський новітній танк Т-90М "Прорив" під Степовим на Авдіївському напрямку. У 47 окремій механізованій бригаді "Маґура" розповіли про екіпаж, який виконав це бойове завдання.
Відео з боєм почало ширитися мережею 18 січня, але невідомо, коли саме його зафільмовано.
47 бригада опублікувала фото з бійцями, які керували Bradley: Сергій (ліворуч) та Олександр (праворуч). У "Маґурі" їх характеризують як воїнів зі "сталевими нервами та жагою до Перемоги".
У бригаді зазначили, що у цивільному житті захисники працювали на різних напрямках: один був учителем за фахом, інший займався мототехнікою.
"А зараз – це потужна команда, сила якої полягає в синергії", – підсумували в 47 ОМБр.
- 19 січня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського.
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