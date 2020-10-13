Бред и угроза нацбезопасности: во фракциях Рады отреагировали на опрос Зеленского

Депутаты считают, что такой опрос возможен только после принятия закона о референдуме

В партиях Европейская солидарность, Батьківщина и Голос раскритиковали инициативу президента Владимира Зеленского по проведению всеукраинского опроса во время местных выборов 25 октября.

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"Президент занимается откровенной бредом и объявляет некий "потешный" опрос людей на участках в день выборов!!! "Опросы", не предусмотренные ни одним законом, не будут иметь никаких правовых последствий и доверия от людей", – заявила лидер Батьківщини Юлия Тимошенко.

Она предложила президенту, если он хочет услышать мнение украинцев, принять закон о референдуме и провести его.

В Евросолидарности считают, что Зеленский "переключает внимание на себя", из-за падения рейтингов Слуги народа. Такой пост главы Львовского облсовета Александра Ганущина распространили в Facebook партии.

Он считает, что СН также хочет "побрататься с ОПЗЖ", так как, по мнению главы ОГА, среди вопросов, которые предложит Офис президента, будут вопросы об амнистии и местных выборах на Донбассе, сокращении количества нардепов, двухпалатном парламенте и языковой вопрос.

По мнению Ганущина, ЦИК вряд ли поддержит инициативу президента.

В Голосе идею Зеленского о проведении опроса считают потенциальной угрозой национальным интересам Украины.

"Это способ легитимизировать опасные решения, которые есть в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором", – говорится в сообщении партии.

Также в Голосе считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство и противоречат международным стандартам демократических выборов.

В Слуге народа ранее заявили, что опрос не будет оплачен из государственного бюджета и пройдет без привлечения ЦИК. Там говорят, что его будут организовывать волонтеры и, возможно, социологические службы.

Замглавы Верховной Рады и нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук сказал, что опрос Зеленского – это "пробник референдума, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, какая позиция по этим вопросам".

3 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ЦИК может проводить соцопросы параллельно с выборами в качестве "избирательного эксперимента".

Сегодня, 13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов", не уточнив какие. Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

Вадим Ребрина

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