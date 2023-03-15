Британия: ФСБ ужесточает выезд из России, чтобы удерживать чиновников. Это практика СССР

Федеральная служба безопасности РФ ужесточает выезд чиновников из страны, чтобы избежать их дезертирства. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с момента начала большой войны РФ против Украины государственные служащие Москвы подвергаются все более строгим ограничениям на поездки за границу — некоторым, вероятно, пришлось сдать свои паспорта ФСБ.

Отмечается, что сотрудникам, которые приближены к Кремлю, вводят все больше ограничений — чиновникам запрещены зарубежные поездки на отдых.

Британцы заявляют, что это расширение мер, принятых еще во времена СССР, а ограничения начали ужесточаться еще после оккупации Крыма в 2014 году — скорее всего, меры предназначены для предотвращения бегства все более недовольных чиновников.

Существует реальная вероятность того, что по мере продолжения милитаризации РФ, ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего числа работников государственного сектора, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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