UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия: ФСБ ужесточает выезд из России, чтобы удерживать чиновников. Это практика СССР

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 09:29
Британия: ФСБ ужесточает выезд из России, чтобы удерживать чиновников. Это практика СССР - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Федеральная служба безопасности РФ ужесточает выезд чиновников из страны, чтобы избежать их дезертирства. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что с момента начала большой войны РФ против Украины государственные служащие Москвы подвергаются все более строгим ограничениям на поездки за границу — некоторым, вероятно, пришлось сдать свои паспорта ФСБ. 

Отмечается, что сотрудникам, которые приближены к Кремлю, вводят все больше ограничений — чиновникам запрещены зарубежные поездки на отдых. 

Британцы заявляют, что это расширение мер, принятых еще во времена СССР, а ограничения начали ужесточаться еще после оккупации Крыма в 2014 году — скорее всего, меры предназначены для предотвращения бегства все более недовольных чиновников. 

Существует реальная вероятность того, что по мере продолжения милитаризации РФ, ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего числа работников государственного сектора, резюмировали в сводке.

Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война фсб рф британская разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 