У Буданова заявили: ГУР сотрудничает с окружением Путина. Это сторонники "великой России"

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что сотрудничают с людьми из окружения российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Черняк в интервью греческому изданию Iefimerida.

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По его словам, люди, которые предоставляют информацию украинской разведке, есть даже в высших эшелонах Кремля. Он отметил, что ГУР нашло механизмы сотрудничества с близкими к Путину людьми.

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России". В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, он против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну", — сказал Черняк.

Разведчик заявил, что эти люди сотрудничают с Украиной для своей выгоды и отстаивают личный интерес.

"Кто-то – чтобы спасти ему жизнь, кто-то – потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", — отметил представитель ГУР.

Он отметил, что эти люди в Кремле способны свергнуть Путина только в случае его достаточного ослабления, но сейчас они не готовы к этому.

"Если он потеряет власть, они его уничтожат", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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