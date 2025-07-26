Британия и Австралия подписали масштабный договор о строительстве ядерных подводных лодок

Новый договор стал продолжением пакта AUKUS, который был заключен Австралией, Британией и США в 2021 году

Подводная лодка (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Австралия и Великобритания подписали масштабный договор по укреплению сотрудничества в сфере разработки и производства атомных подводных лодок. Он будет действовать 50 лет, сообщает Reuters.

Новый договор стал продолжением пакта AUKUS, который был заключен Австралией, Британией и США в 2021 году.

Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Джон Гили в городе Джилонг, штат Виктория.

Новый договор должен обеспечить Австралию атомными ударными подводными лодками в течение следующего десятилетия, чтобы противостоять амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Договор Джилонг позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации наших подводных лодок", – говорится в заявлении.

Договор является "обязательством на следующие 50 лет двустороннего оборонного сотрудничества между Великобританией и Австралией в рамках первого уровня AUKUS".

Отмечается, что двусторонний договор станет основой программ развития подводных лодок двух союзников и, как ожидается, будет гарантировать инвестиции на уровне $27,1 млрд в виде экспорта в течение следующих 25 лет.

Справка AUKUS является крупнейшим в истории Австралии оборонным проектом, на который Канберра обязалась потратить примерно $245 млрд в течение трех десятилетий, включая миллиардные инвестиции в производственную базу США. Австралия, которая в этом месяце выплатила США около $530 млн в качестве второго платежа в рамках AUKUS, заявила, что уверена в том, что пакт будет продлен. AUKUS является крупнейшим в истории Австралии оборонным проектом, на который Канберра обязалась потратить примерно $245 млрд в течение трех десятилетий, включая миллиардные инвестиции в производственную базу США. Австралия, которая в этом месяце выплатила США около $530 млн в качестве второго платежа в рамках AUKUS, заявила, что уверена в том, что пакт будет продлен.