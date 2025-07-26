Британия и Австралия подписали масштабный договор о строительстве ядерных подводных лодок
Австралия и Великобритания подписали масштабный договор по укреплению сотрудничества в сфере разработки и производства атомных подводных лодок. Он будет действовать 50 лет, сообщает Reuters.
Новый договор стал продолжением пакта AUKUS, который был заключен Австралией, Британией и США в 2021 году.
Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлес и министр обороны Великобритании Джон Гили в городе Джилонг, штат Виктория.
Новый договор должен обеспечить Австралию атомными ударными подводными лодками в течение следующего десятилетия, чтобы противостоять амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Договор Джилонг позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, поддержке и утилизации наших подводных лодок", – говорится в заявлении.
Договор является "обязательством на следующие 50 лет двустороннего оборонного сотрудничества между Великобританией и Австралией в рамках первого уровня AUKUS".
Отмечается, что двусторонний договор станет основой программ развития подводных лодок двух союзников и, как ожидается, будет гарантировать инвестиции на уровне $27,1 млрд в виде экспорта в течение следующих 25 лет.
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