Великобритания и Германия подписали договор о сотрудничестве. Что он предусматривает
Премьер-министр Кир Стармер и канцлер Фридрих Мерц подписали соглашение между Великобританией и Германией по обороне и миграции. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что это крупнейший договор между Великобританией и Германией со времен окончания Второй мировой войны в 1945 году. Он получил название "Кенсингтонский договор".
Как сообщает Politico, соглашение концентрируется на сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предусматривает договоренность о разработке новой системы дальнобойных ракет Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия.
Также в соглашении прописано обязательство взаимопомощи, в котором четко указано, что угроза одной стране, вероятно, будет рассматриваться как угроза другой.
Договор также содержит положения, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции – в рамках усилий по минимизации негативных последствий Brexit.
В рамках этого соглашения ожидается, что Германия обязуется сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию. По словам офиса Стармера, соответствующие изменения в законодательство должны принять до конца года.
Издание Bloomberg также добавляет, что Великобритания и Германия также объявят о коммерческих инвестициях на более 200 млн фунтов (примерно $268 млн).
За данными Reuters, договор также включает соглашение по развитию нового прямого железнодорожного сообщения между двумя странами.
Великобритания и Германия также обязались "проводить совместные экспортные кампании" с целью привлечения заказов из других стран на оборудование, которое они производят вместе, например, истребители Typhoon Eurofighter и бронетранспортер Boxer.
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