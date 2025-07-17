Великобритания и Германия подписали договор о сотрудничестве. Что он предусматривает
Кир Стармер и Фридрих Мерц (Фото: скриншот)

Премьер-министр Кир Стармер и канцлер Фридрих Мерц подписали соглашение между Великобританией и Германией по обороне и миграции. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что это крупнейший договор между Великобританией и Германией со времен окончания Второй мировой войны в 1945 году. Он получил название "Кенсингтонский договор".

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    Как сообщает Politico, соглашение концентрируется на сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предусматривает договоренность о разработке новой системы дальнобойных ракет Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия.

    Также в соглашении прописано обязательство взаимопомощи, в котором четко указано, что угроза одной стране, вероятно, будет рассматриваться как угроза другой.

    Договор также содержит положения, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции – в рамках усилий по минимизации негативных последствий Brexit.

    В рамках этого соглашения ожидается, что Германия обязуется сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию. По словам офиса Стармера, соответствующие изменения в законодательство должны принять до конца года.

    Издание Bloomberg также добавляет, что Великобритания и Германия также объявят о коммерческих инвестициях на более 200 млн фунтов (примерно $268 млн).

    За данными Reuters, договор также включает соглашение по развитию нового прямого железнодорожного сообщения между двумя странами.

    Великобритания и Германия также обязались "проводить совместные экспортные кампании" с целью привлечения заказов из других стран на оборудование, которое они производят вместе, например, истребители Typhoon Eurofighter и бронетранспортер Boxer.

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