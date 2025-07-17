Британія й Німеччина підписали договір про співпрацю. Що він передбачає

Це найбільший договір між Британією та Німеччиною з часів закінчення Другої світової війни у 1945 році

Кір Стармер і Фрідріх Мерц (Фото: скриншот)

Прем'єр-міністр Кір Стармер і канцлер Фрідріх Мерц підписали угоду між Великою Британією та Німеччиною щодо оборони й міграції. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що це найбільший договір між Великою Британією та Німеччиною з часів закінчення Другої світової війни у 1945 році. Він отримав назву "Кенсінгтонський договір".

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Як повідомляє Politico, угода концентрується на співпраці у сфері безпеки. Вона передбачає домовленість про розробку нової системи далекобійних ракет Deep Precision Strike протягом наступного десятиліття.

Також в угоді прописане зобов’язання взаємодопомоги, в якому чітко вказано, що загроза одній країні, ймовірно, розглядатиметься як загроза іншій.

Договір також містить положення, що стосуються торгівлі, транспорту й нелегальної міграції – у межах зусиль з мінімізації негативних наслідків Brexit.

У межах цієї угоди очікується, що Німеччина зобов’яжеться зробити незаконним сприяння нелегальній міграції до Великої Британії. За словами офісу Стармера, відповідні зміни до законодавства мають ухвалити до кінця року.

Видання Bloomberg також додає, що Велика Британія та Німеччина також оголосять про комерційні інвестиції на понад 200 млн фунтів (приблизно $268 млн).

За даними Reuters, договір також передбачає угоду щодо розвитку нового прямого залізничного сполучення між двома країнами.

Британія й Німеччина також зобов'язалися "проводити спільні експортні кампанії" з метою залучення замовлень з інших країн на обладнання, яке вони виробляють разом, наприклад, винищувачі Typhoon Eurofighter і бронетранспортер Boxer.