Британия и Германия подпишут историческое соглашение о безопасности. Times узнало детали

Джон Гили и Борис Писториус (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

На этой неделе Великобритания и Германия подпишут историческое оборонное соглашение, оно должно помочь проложить путь к более тесным военным связям с Европейским Союзом. Об этом сообщило издание The Times, журналисты которого узнали детали будущего документа.

В материале говорится, что договор позволит британским и немецким силам проводить совместные военные учения на восточном фланге НАТО, вероятно, в Эстонии и Литве. Это также позволит двум странам закупать больше оружия и приведет к более тесному сотрудничеству в разработке и производстве вооружения следующего поколения.

Министр обороны Британии Джон Гили надеется, что это соглашение укрепит британскую и немецкую оборонную промышленность в то время, когда Запад пытается увеличить производство и пополнить свои запасы после того, как пожертвовал Украине оружие на десятки миллиардов евро.

Журналисты отметили, что Британия стремится заключить с ЕС широкомасштабное соглашение в области безопасности и обороны, которое будет охватывать обмен разведданными, энергетику и нелегальную миграцию.

По словам собеседников издания, соглашение с Германией рассматривается как "первые шаги" ожидаемых в 2025 году переговоров с Брюсселем.

Выступая на саммите НАТО в Брюсселе, Гили предположил, что договор с Берлином станет самым значительным двусторонним соглашением, которое Британия заключила после соглашения с Францией в 2010 году. Документ обязал Лондон и Париж значительно сблизить военное сотрудничество, в частности, по испытаниям ядерных боеголовок и совместных военных операций.

В материале говорится, что переговоры по соглашению находятся на завершающей стадии. Гили провел переговоры по этому вопросу со своим немецким коллегой Борисом Писториусом на встрече министров обороны НАТО.