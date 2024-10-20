Британія та Німеччина підпишуть історичну безпекову угоду. The Times дізналося деталі

Джон Гілі і Борис Пісторіус (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Цього тижня Велика Британія та Німеччина підпишуть історичну оборонну угоду, вона має допомогти прокласти шлях до тісніших військових зв'язків з Європейським Союзом. Про це повідомило видання The Times, журналісти якого дізналися деталі майбутнього документа.

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У матеріалі йдеться, що договір дозволить британським і німецьким силам проводити спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, ймовірно, в Естонії та Литві. Це також дозволить двом країнам закуповувати більше зброї разом і призведе до більш тісної співпраці у розробці та виробництві озброєння наступного покоління.

Міністр оборони Британії Джон Гілі сподівається, що ця угода зміцнить британську і німецьку оборонну промисловість в той час, коли Захід намагається збільшити виробництво та поповнити свої запаси після того, як пожертвував Україні зброю на десятки мільярдів євро.

Журналісти зазначили, що Британія прагне укласти з ЄС широкомасштабну угоду у сфері безпеки та оборони, яка охоплюватиме обмін розвідданими, енергетику та нелегальну міграцію.

За словами співрозмовників видання, угода з Німеччиною розглядається як "перші кроки" переговорів з Брюсселем, які очікуються у 2025 році.

Виступаючи під час саміту НАТО в Брюсселі, Гілі припустив, що договір з Берліном стане найзначнішою двосторонньою угодою, яку Британія уклала після угоди з Францією у 2010 році. Документ зобов'язав Лондон і Париж значно зблизити військове співробітництво, зокрема щодо випробувань ядерних боєголовок і спільних військових операцій.

У матеріалі йдеться, що переговори щодо угоди знаходяться на завершальній стадії. Гілі провів переговори з цього питання зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом на зустрічі міністрів оборони НАТО.