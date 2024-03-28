Британия модернизирует дроны для Украины, чтобы россияне не могли их "посадить" – Reuters

Разведывательный дрон (Фото: X-аккаунт Evolve Dynamics)

Британские инженеры работают над технологией, которая поможет сберечь украинские разведывательные беспилотники в небе даже после того, как Россия попытается заглушить их средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Evolve Dynamics Майка Дьюхирста.

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По информации издания, специалисты компании Evolve Dynamics сосредоточились над разработкой технологии, которая защищала бы украинские беспилотники от российских РЭБов. Разрабатывая альтернативные алгоритмы радиосвязи, инженеры стремятся усложнить процесс глушения сигнала разведывательных дронов.

В материале отмечается, что это немаловажная часть международных усилий союзников Украины по поддержке ее программы беспилотников. Киев надеется, что это даст ему преимущество над врагом, имеющим намного больше ресурсов.

Reuters констатирует, что Украина и Россия усилили развертывание систем РЭС, которые могут нарушать частоты, передающие команды от пилота к беспилотнику, заставляя его падать.

"Это постоянная игра в пинг-понг между противниками", — заявил исполнительный директор Evolve Dynamics Майк Дьюхирст.

В прошлом месяце, как рассказал Дьюхирст, одно из подразделений Вооруженных Сил Украины попросило внести изменения в свою технологию, чтобы сделать ее более безопасной для оператора. Компания направила соответствующую инструкцию и военная часть имела возможность принять обновление в течение 24 часов после обращения.

"Мы добавляем технологии к имеющимся дронам, модифицируем их. Это может быть изменение программного или аппаратного обеспечения", — рассказал Дьюхирст.

Как сообщает Reuters, в настоящее время Evolve Dynamics имеет около 100 дронов-разведчиков Sky Mantis, которые использует Украина. Это делает компанию одним из крупнейших британских поставщиков дронов для ВСУ. Также украинские военные получают от Evolve Dynamics запчасти и обновления программного обеспечения.

Издание напомнило, что Великобритания является крупнейшим поставщиком беспилотников в Украину и сотрудничает с Латвией, чтобы возглавить европейскую коалицию для увеличения производства.

7 марта сообщалось, что Великобритания предоставит Украине 10 000 беспилотников разных типов.

22 марта Великобритания объявила новый пакет помощи для ВСУ. В него вошли разведывательные дроны и системы ПВО.

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