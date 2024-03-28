Британська компанія модернізує дрони для України, щоб росіяни не могли їх "садити" – Reuters

Розвідувальний дрон (Фото: X-акаунт Evolve Dynamics )

Британські інженери працюють над технологією, яка допоможе зберегти українські розвідувальні безпілотники в небі навіть після того, як Росія спробує заглушити їх засобами радіоелектронної боротьби. Про це пише Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Evolve Dynamics Майка Дьюхірста.

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За інформацією видання, спеціалісти компанії Evolve Dynamics зосередилися над розробкою технології, яка б захищала українські безпілотники від російських РЕБів. Розробляючи альтернативні алгоритми радіозв’язку, інженери прагнуть ускладнити процес глушіння сигналу розвідувальних дронів.

В матеріалі зазначається, що це важлива частина міжнародних зусиль союзників України щодо підтримки її програми безпілотників. Київ сподівається, що це дасть йому перевагу над ворогом, який має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів.

Reuters констатує, що Україна і Росія посилили розгортання систем РЕБ, які можуть порушувати частоти, що передають команди від пілота до безпілотника, змушуючи його падати.

"Це постійна гра в пінг-понг між супротивниками", — заявив виконавчий директор Evolve Dynamics Майк Дьюхірст.

Минулого місяця, як розповів Дьюхірст, один з підрозділів Збройних Сил України попросив внести зміни у свою технологію, щоб зробити її безпечнішою для оператора. Компанія надіслала відповідну інструкцію і військова частина мала змогу прийняти зміну протягом 24 годин після звернення.

"Ми додаємо технології до наявних дронів, модифікуємо їх. Це може бути зміна програмного чи апаратного забезпечення", — розповів Дьюхірст.

Як пише Reuters, на цей час Evolve Dynamics має близько 100 дронів-розвідників Sky Mantis, які використовує Україна. Це робить компанію одним із найбільших британських постачальників дронів для ЗСУ. Також українські військові отримують від Evolve Dynamics запчастини та оновлення програмного забезпечення.

Видання нагадало, що Велика Британія є найбільшим постачальником безпілотників в Україну, і співпрацює з Латвією, щоб очолити європейську коаліцію для збільшення виробництва.

7 березня повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні 10 000 безпілотників різних типів.

22 березня Британія оголосила новий пакет допомоги для ЗСУ. До нього увійшли розвідувальні дрони та забезпечення систем ППО.

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