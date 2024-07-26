Британия может разработать ракеты для противодействия ядерным угрозам Путина – Times

Собеседники издания ожидают сотрудничества с Германией по оружию, которое может достичь Москвы, если Россия нажмет на ядерную кнопку

Владимир Путин (Фото: EPA)

Великобритания "дала понять", что будет работать с Германией для того, чтобы разработать ракеты дальнего радиуса действия, способные уничтожать российское ядерное оружие. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на слова собеседников среди дипломатов.

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Журналисты отметили, что такая возможность рассматривается, поскольку в Европе ужесточаются опасения, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов применить ее.

Собеседники издания утверждают: Британия "дала понять", что будет работать с Германией над созданием оружия с дальностью действия около 3200 км.

Они предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы в случае, если Путин решит запустить тактическое ядерное оружие.

Собеседники отметили, что новоназначенный министр обороны Британии Джон Хили мог обсудить проект со своим немецким коллегой в Берлине 24 июля.

Согласно планам, ракеты дальнего радиуса действия разместят в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы, рассказали журналисты.

Также по словам одного из собеседников, недавние заявления Путина и других лиц указывают на то, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия.

По разным оценкам, в России развернуто 1710 единиц ядерного оружия, всего – 5580. Минобороны США заявляло, что на 2023 год в Китайской Народной Республике в общей сложности было 500 боеголовок.

Количество активных ядерных вооружений в НАТО секретно, однако, по данным The Telegraph, Великобритания имеет 40 из 225, развернутых одновременно, в США около 1700 из 3700, а во Франции в общей сложности 300 ядерных боезарядов.

17 июня 2024 года генсек НАТО сообщил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР.

19 июля госсекретарь США заявил, что Иран может разработать расщепляемый материал, используемый в ядерном оружии, за "одну или две недели".

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