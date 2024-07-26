Британія може розробити ракети для протидії ядерним погрозам Путіна – Times

Співрозмовники видання очікують співпраці з Німеччиною щодо зброї, яка може досягти Москви, якщо Росія натисне на ядерну кнопку

Володимир Путін (Фото: EPA)

Велика Британія "дала зрозуміти", що працюватиме з Німеччиною для того, щоб розробити ракети дальнього радіуса дії, які здатні нищити російську ядерну зброю. Про це повідомило видання The Times із посиланням на слова співрозмовників серед дипломатів.

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Журналісти зазначили, що така можливість розглядається, оскільки в Європі посилюються побоювання, що російський диктатор Володимир Путін може бути готовий застосувати її.

Співрозмовники видання стверджують: Британія "дала зрозуміти", що працюватиме з Німеччиною над створенням зброї з дальністю дії близько 3200 км.

Вони припускають, що ця зброя зможе долетіти від Берліна до Москви в разі, якщо Путін вирішить запустити тактичну ядерну зброю.

Співрозмовники зазначили, що новопризначений міністр оборони Британії Джон Гілі міг обговорити проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні 24 липня.

Згідно з планами, ракети дальнього радіуса дії розмістять у Німеччині, замінивши американські ракети, які будуть розгорнуті там найближчими роками, розповіли журналісти.

Також за словами одного зі співрозмовників, нещодавні заяви Путіна та інших осіб вказують на те, що Росія знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

За різними оцінками, у Росії розгорнуто 1710 одиниць ядерної зброї, загалом – 5580. Міноборони США заявляло, що на 2023 рік у Китайської Народної Республіки загалом було 500 боєголовок.

Кількість активних ядерних озброєнь у НАТО є секретною, проте, за даними The Telegraph, Велика Британія має 40 з 225, розгорнутих одночасно, у США близько 1700 з 3700, а у Франції загалом 300 ядерних боєзарядів.

17 червня 2024 року генсек НАТО повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР.

19 липня держсекретар США заявив, що Іран може розробити розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, за "один або два тижні".

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