Британия перебросит 20 000 солдат и флот в Северную Европу. Причина: противостояние России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна перебросит 20 000 военных в Северную Европу для противостояния диверсиям России. Об этом он сообщил во время переговоров с партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).

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По его словам, в 2025 году более 20 000 британских военных будут развернуты в регионе, чтобы защищать критическую инфраструктуру союзников.

Он отметил, что, несмотря на неудачи в войне против Украины, Кремль пытается восстанавливать свой потенциал и пытается подорвать глобальную стабильность.

Британцы пишут, что Сунак обсудил с коллегами противостояние "диверсионному поведению" России в регионе.

Лондон также отправит в Северную Европу восемь кораблей Королевского флота, 25 самолетов и оперативную группу авиации из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat.

8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации. Финская компания Gasgrid и эстонский оператор Elering подготовили операцию и приступили к определению места вероятной утечки.

11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО в случае доказательства атаки на газопровод.

"Силовое воздействие". В Эстонии рассказали о причине повреждения газопровода с Финляндией.

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