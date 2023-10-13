UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия перебросит 20 000 солдат и флот в Северную Европу. Причина: противостояние России

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 23:07
Британия перебросит 20 000 солдат и флот в Северную Европу. Причина: противостояние России - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна перебросит 20 000 военных в Северную Европу для противостояния диверсиям России. Об этом он сообщил во время переговоров с партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).

По его словам, в 2025 году более 20 000 британских военных будут развернуты в регионе, чтобы защищать критическую инфраструктуру союзников.
Он отметил, что, несмотря на неудачи в войне против Украины, Кремль пытается восстанавливать свой потенциал и пытается подорвать глобальную стабильность. 

Британцы пишут, что Сунак обсудил с коллегами противостояние "диверсионному поведению" России в регионе.

Лондон также отправит в Северную Европу восемь кораблей Королевского флота, 25 самолетов и оперативную группу авиации из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat. 

  • 8 октября 2023 года трубопровод Balticconnector остановил свою работу из-за внештатной ситуации. Финская компания Gasgrid и эстонский оператор Elering подготовили операцию и приступили к определению места вероятной утечки.
  • 11 октября Столтенберг сообщил о "решительном ответе" НАТО в случае доказательства атаки на газопровод.
  • "Силовое воздействие". В Эстонии рассказали о причине повреждения газопровода с Финляндией.

Читайте также: Разведка Эстонии о повреждении газопровода Balticconnector: там было российское судно 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобританиявойнанатобалтияскандинавияриши сунаккритическая инфраструктура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 