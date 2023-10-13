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Британія перекине 20 000 солдатів та флот до Північної Європи. Причина: протистояння Росії

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13.10.2023, 23:07
Британія перекине 20 000 солдатів та флот до Північної Європи. Причина: протистояння Росії - Фото
Ріші Сунак (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна перекине 20 тисяч військових до Північної Європи для протистояння диверсіям Росії. Про це він повідомив під час переговорів із партнерами щодо Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF).

За його словами, у 2025 році понад 20 000 британських військових будуть розгорнуті в регіоні, щоб захищати критичну інфраструктуру союзників.
Він зазначив, що, попри невдачі у війні проти України, Кремль намагається відновлювати свій потенціал і намагається підірвати глобальну стабільність.

Британці пишуть, що Сунак обговорив із колегами протистояння "диверсійній поведінці" Росії в регіоні.

Лондон також відправить до Північної Європи вісім кораблів Королівського флоту, 25 літаків та оперативну групу авіації з вертольотів Apache, Chinook та Wildcat.

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  • "Силовий вплив". В Естонії розповіли про причину пошкодження газопроводу із Фінляндією.

Читайте також: Розвідка Естонії про пошкодження газопроводу Balticconnector: там було російське судно

Дмитро Гриниченко
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