Британия полностью поддерживает Литву по закрытию транзита в Калининград – Трасс

Великобритания полностью поддерживает решение Литвы закрыть транзит в Калининградский эксклав российских товаров, попавших под санкции ЕС. Об этом заявила в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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"Великобритания полностью поддерживает Литву, которая прекращает ввоз товаров, подпадающих под санкции, из России через их страну. Мы должны оставаться сильными перед лицом российской агрессии и противостоять ее неоправданным угрозам", – написала Трасс.

The UK fully supports Lithuania stopping sanctioned goods from Russia travelling through their country. We must stay strong in the face of Russian aggression and challenge these unjustified threats. — Liz Truss (@trussliz) June 22, 2022

Под запрет на транзит через территорию ЕС попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

20 июня глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет транзита в Калининград через территорию Литвы является частью санкций Евросоюза.

В российском Совете Федерации начали угрожать Литве, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут развязаны руки для решения вопроса любыми способами".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Москва сама должна винить себя за последствия полномасштабного вторжения в Украину и не имеет права угрожать Литве.

Сергей Бережной

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