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Британия полностью поддерживает Литву по закрытию транзита в Калининград – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 19:09
Британия полностью поддерживает Литву по закрытию транзита в Калининград – Трасс - Фото
Лиз Трасс (фото – EPA)

Великобритания полностью поддерживает решение Литвы закрыть транзит в Калининградский эксклав российских товаров, попавших под санкции ЕС. Об этом заявила в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс

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"Великобритания полностью поддерживает Литву, которая прекращает ввоз товаров, подпадающих под санкции, из России через их страну. Мы должны оставаться сильными перед лицом российской агрессии и противостоять ее неоправданным угрозам", – написала Трасс.

Под запрет на транзит через территорию ЕС попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы. 

Сергей Бережной
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санкции транзит литва Лиз Трасс Калининградская область
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