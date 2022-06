Британия полностью поддерживает Литву по закрытию транзита в Калининград – Трасс

Великобритания полностью поддерживает решение Литвы закрыть транзит в Калининградский эксклав российских товаров, попавших под санкции ЕС. Об этом заявила в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Великобритания полностью поддерживает Литву, которая прекращает ввоз товаров, подпадающих под санкции, из России через их страну. Мы должны оставаться сильными перед лицом российской агрессии и противостоять ее неоправданным угрозам", – написала Трасс.

The UK fully supports Lithuania stopping sanctioned goods from Russia travelling through their country. We must stay strong in the face of Russian aggression and challenge these unjustified threats.