Британия поможет Украине возобновить авиасообщение сразу после прекращения огня – Стармер

По словам британского премьера, это займет некоторое время, но в то же время станет "огромным моментом" в восстановлении украинской экономики

Кир Стармер (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Британские специалисты готовятся к возобновлению авиасообщения с Украиной, как только наступит прекращение боевых действий. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

"Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать возобновление полетов в Украину, как только будет достигнуто прекращение огня", – сказал он.

Стармер отметил, что это потребует времени, но станет важным шагом для восстановления украинской экономики, возвращения доверия инвесторов и помощи семьям, разделенным войной.

"Безопасная процветающая Украина является тем, чего мы все так хотим", – добавил глава британского правительства.

12 февраля 2025 года Reuters писало, что Wizz Air собирается вернуться в Украину сразу после прекращения огня.

17 марта гендиректор аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская сообщала, что аэродром могут открыть для авиационных полетов в апреле-мае 2025 года.