Британия поможет Украине возобновить авиасообщение сразу после прекращения огня – Стармер
Британские специалисты готовятся к возобновлению авиасообщения с Украиной, как только наступит прекращение боевых действий. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве 10 мая.
"Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать возобновление полетов в Украину, как только будет достигнуто прекращение огня", – сказал он.
Стармер отметил, что это потребует времени, но станет важным шагом для восстановления украинской экономики, возвращения доверия инвесторов и помощи семьям, разделенным войной.
"Безопасная процветающая Украина является тем, чего мы все так хотим", – добавил глава британского правительства.
- 12 февраля 2025 года Reuters писало, что Wizz Air собирается вернуться в Украину сразу после прекращения огня.
- 17 марта гендиректор аэропорта "Львов" имени короля Даниила Галицкого Татьяна Романовская сообщала, что аэродром могут открыть для авиационных полетов в апреле-мае 2025 года.