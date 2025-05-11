Британія допоможе Україні відновити авіасполучення одразу після припинення вогню – Стармер

За словами британського прем'єра, це займе певний час, але водночас стане "величезним моментом" у відновленні української економіки

Кір Стармер (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Британські фахівці готуються до відновлення авіасполучення з Україною, щойно настане припинення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер на пресконференції у Києві 10 травня.

"Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення польотів в Україну, як тільки буде досягнуто припинення вогню", – сказав він.

Стармер зазначив, що це потребуватиме часу, але стане важливим кроком для відновлення української економіки, повернення довіри інвесторів і допомоги сім’ям, яких розлучила війна.

"Безпечна Україна, яка процвітає, є тим, чого ми всі так хочемо", – додав очільник британського уряду.

12 лютого 2025 року Reuters писало, що Wizz Air збирається повернутися в Україну одразу після припинення вогню.

17 березня гендиректорка аеропорту "Львів" імені короля Данила Галицького Тетяна Романовська повідомляла, що летовище можуть відкрити для авіаційних польотів у квітні-травні 2025 року.