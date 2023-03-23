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Британия: Россия хочет снова захватить Купянск, боится наступления ВСУ в Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 09:24
Британия: Россия хочет снова захватить Купянск, боится наступления ВСУ в Луганской области - Фото
Танк ВСУ (Фото: EPA)

Российские оккупанты, вероятно, стремятся снова оккупировать Купянск и опасаются наступления Вооруженных Сил Украины на линии Сватово-Кременная. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что с начала марта на линии Сватово-Кременная на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои — россияне якобы частично восстановили контроль над ближайшими подступами к Кременной, которые находились под непосредственной угрозой ВСУ.
Отмечается, что местами РФ продвинулась на несколько километров, а командование оккупантов, вероятно, пытается расширить зону безопасности своей обороны вдоль возвышенностей и реки Оскол. 

Британцы пишут, что противник, скорее всего, хочет вернуть под контроль Купянск, который является логистическим узлом. 

В оперативном плане намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными. Командиры РФ опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции, резюмировали в сводке.

Фронт на линии Сватово-Кременная (Карта: Military Land)

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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