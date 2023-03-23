Британия: Россия хочет снова захватить Купянск, боится наступления ВСУ в Луганской области
23.03.2023, 09:24
Танк ВСУ (Фото: EPA)
Российские оккупанты, вероятно, стремятся снова оккупировать Купянск и опасаются наступления Вооруженных Сил Украины на линии Сватово-Кременная. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что с начала марта на линии Сватово-Кременная на севере Луганской области продолжаются ожесточенные бои — россияне якобы частично восстановили контроль над ближайшими подступами к Кременной, которые находились под непосредственной угрозой ВСУ.
Отмечается, что местами РФ продвинулась на несколько километров, а командование оккупантов, вероятно, пытается расширить зону безопасности своей обороны вдоль возвышенностей и реки Оскол.
Британцы пишут, что противник, скорее всего, хочет вернуть под контроль Купянск, который является логистическим узлом.
В оперативном плане намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными. Командиры РФ опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции, резюмировали в сводке.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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