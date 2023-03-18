Британия: Россия меняет закон о призывном возрасте для удовлетворения своих военных нужд

Россия готовится изменить закон о призывном возрасте, чтобы удовлетворить свои военные потребности. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 18 марта.

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Отмечается, что 13 марта 2023 года депутаты Госдумы РФ внесли законопроект об изменении возрастных рамок для призыва на военную службу мужчин с 18 до 27 лет на возраст с 21 до 30 лет.

Британские разведчики считают, что закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

"С советских времен Россия продолжала проводить призывы на военную службу два раза в год. Они отличаются от "частичной мобилизации" резервистов, которая проводится с сентября 2022 года", – говорится в отчете.

Британцы предположили, что российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для удовлетворения своих военных потребностей.

Подчеркивается, что Россия по-прежнему официально запрещает призывникам участвовать в войне в Украине, хотя по крайней мере нескольким сотням срочников пришлось воевать из-за административных ошибок или после того, как их принудили подписать контракты.

В отчете британской разведки отмечается, что сейчас в России многие 18-21-летние мужчины претендуют на освобождение от призыва в связи с получением высшего образования.

По мнению британцев, российские власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы увеличить численность военнослужащих, гарантируя, что студенты в конечном итоге будут вынуждены служить в армии.

"Даже если Россия продолжит воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительные призывники высвободят большее количество профессиональных военных для участия в боевых действиях", – резюмировали в британской разведке.

Согласно российскому законопроекту, с 1 января 2024 года начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января 2025-го – с 20 лет, а с 1 января 2026-го – с 21 года. Предельный возраст призыва до 30 лет будет повышен уже с 2024 года.

По состоянию на 18 марта 2023 года Россия потеряла убитыми в войне против Украины 164 200 военных.

По данным источника в НАТО, Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день в ходе наступлений, в основном под Бахмутом.

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Наталія Медведєва

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