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Потери России: ВСУ уничтожили 880 оккупантов, пять танков и восемь артсистем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 08:23
Потери России: ВСУ уничтожили 880 оккупантов, пять танков и восемь артсистем за сутки - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 880 российских оккупантов, пять танков и восемь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявили, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки ВСУ отбили более 100 атак.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

– личного состава – 164 200 (+880),

– танков – 3511 (+5),

– боевых бронированных машин – 6830 (+7),

– артиллерийских систем – 2560 (+8),

– РСЗО – 506 (+2),

– средств ПВО – 265,

– самолетов – 305,

– вертолетов – 290,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),

– крылатых ракет – 907,

– кораблей/катеров – 18,

– автомобильной техники и автоцистерн – 5404 (+3),

– специальной техники – 259 (+1).

Потери России: ВСУ уничтожили 880 оккупантов, пять танков и восемь артсистем за сутки

Читайте также: Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле — The Economist

Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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