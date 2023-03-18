Потери России: ВСУ уничтожили 880 оккупантов, пять танков и восемь артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 880 российских оккупантов, пять танков и восемь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявили, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки ВСУ отбили более 100 атак.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
– личного состава – 164 200 (+880),
– танков – 3511 (+5),
– боевых бронированных машин – 6830 (+7),
– артиллерийских систем – 2560 (+8),
– РСЗО – 506 (+2),
– средств ПВО – 265,
– самолетов – 305,
– вертолетов – 290,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),
– крылатых ракет – 907,
– кораблей/катеров – 18,
– автомобильной техники и автоцистерн – 5404 (+3),
– специальной техники – 259 (+1).
- По данным источника в НАТО, Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день в ходе наступлений, в основном под Бахмутом.
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