Потери России: ВСУ уничтожили 880 оккупантов, пять танков и восемь артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 880 российских оккупантов, пять танков и восемь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявили, что россияне продолжают штурмовать Бахмут, атакуют в районе Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки ВСУ отбили более 100 атак.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:

– личного состава – 164 200 (+880),

– танков – 3511 (+5),

– боевых бронированных машин – 6830 (+7),

– артиллерийских систем – 2560 (+8),

– РСЗО – 506 (+2),

– средств ПВО – 265,

– самолетов – 305,

– вертолетов – 290,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),

– крылатых ракет – 907,

– кораблей/катеров – 18,

– автомобильной техники и автоцистерн – 5404 (+3),

– специальной техники – 259 (+1).

По данным источника в НАТО, Россия сейчас теряет в Украине до 1500 человек в день в ходе наступлений, в основном под Бахмутом.

Читайте также: Армия России в ужасном состоянии, наступление ВСУ может начаться в апреле — The Economist

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.