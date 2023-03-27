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Британия: Угроза украинских надводных дронов сдерживает Черноморский флот РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 09:23
Британия: Угроза украинских надводных дронов сдерживает Черноморский флот РФ - Фото
Фото: Telegram Игоря Лаченкова

Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия Черноморского флота России. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 27 марта.

Британцы отметили, что 22 марта 2023 года не менее трех надводных беспилотника (USV) и один БПЛА попытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

Согласно сообщениям из открытых источников, один надводный дрон был остановлен защитными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

В британской разведке напомнили, что в результате предыдущей атаки надводных дронов на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза USV, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", – резюмировали в Британии.

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Наталія Медведєва
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война севастополь британская разведка
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