UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия в ОБСЕ: РФ будет и дальше скрывать военные неудачи, чтобы продолжить свое фиаско

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 18:25
Британия в ОБСЕ: РФ будет и дальше скрывать военные неудачи, чтобы продолжить свое фиаско - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже в 200 раз дольше, чем планировала, и потеряла более 5000 танков, но будет и далее скрывать свои военные неудачи, чтобы "позволить этому фиаско продолжаться". Об этом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, передает пресс-служба британского правительства.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


"Ужасающая война России против Украины длится уже в 200 раз дольше, чем Россия прогнозировала. Невероятная оборона Украины – результат огромного мужества и стойкости украинского народа", – сказал Окотт.

Он прогнозирует, что этой зимой Россия снова попытается нанести прямой удар по украинской энергетической инфраструктуре, если ей удастся пополнить свои сократившиеся запасы крылатых ракет большой дальности. Это "соответствовало бы циничному пути, который выбрала Россия для ведения войны", считает представитель Британии.

"И Россия будет продолжать скрывать свои многочисленные военные неудачи, чтобы позволить этому фиаско продолжаться. Даже на этом дипломатическом форуме Россия будет угрожать уничтожить украинские самолеты, в то время как продолжает сбивать в небе свои собственные самолеты, и она будет говорить о военных успехах, хотя сейчас контролирует лишь половину украинской территории [от той, что была захвачена оккупантами в начале полномасштабной войны]", – сказал Окотт.

Он отметил, что Россия может даже показать несколько уничтоженных машин НАТО, но ни разу не признает, что сама уже потеряла 5000 танков "в этой катастрофической кампании".

"Незаконное вторжение России в Украину является трагедией для украинцев, но полной катастрофой для России. Чем скорее Россия осознает свою глупость и уйдет с международно признанной украинской территории, тем лучше", – заявил представитель Британии в ОБСЕ и добавил, что Лондон продолжит поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.

  • По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили примерно 301 490 оккупантов, 5223 танка и тысячи единиц другой военной техники армии РФ.
  • Сегодня Сырский заявил, что россияне хотят снова оккупировать Купянск, но стратегических успехов на этом направлении враг не имеет.
  • Нардеп и полковник спецназа Роман Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, то не смогут развить успех дальше. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВеликобританиявойнабританияобсепотериНиколас Окотт

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 