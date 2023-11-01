Британия в ОБСЕ: РФ будет и дальше скрывать военные неудачи, чтобы продолжить свое фиаско

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже в 200 раз дольше, чем планировала, и потеряла более 5000 танков, но будет и далее скрывать свои военные неудачи, чтобы "позволить этому фиаско продолжаться". Об этом во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт, передает пресс-служба британского правительства.

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"Ужасающая война России против Украины длится уже в 200 раз дольше, чем Россия прогнозировала. Невероятная оборона Украины – результат огромного мужества и стойкости украинского народа", – сказал Окотт.

Он прогнозирует, что этой зимой Россия снова попытается нанести прямой удар по украинской энергетической инфраструктуре, если ей удастся пополнить свои сократившиеся запасы крылатых ракет большой дальности. Это "соответствовало бы циничному пути, который выбрала Россия для ведения войны", считает представитель Британии.

"И Россия будет продолжать скрывать свои многочисленные военные неудачи, чтобы позволить этому фиаско продолжаться. Даже на этом дипломатическом форуме Россия будет угрожать уничтожить украинские самолеты, в то время как продолжает сбивать в небе свои собственные самолеты, и она будет говорить о военных успехах, хотя сейчас контролирует лишь половину украинской территории [от той, что была захвачена оккупантами в начале полномасштабной войны]", – сказал Окотт.

Он отметил, что Россия может даже показать несколько уничтоженных машин НАТО, но ни разу не признает, что сама уже потеряла 5000 танков "в этой катастрофической кампании".

"Незаконное вторжение России в Украину является трагедией для украинцев, но полной катастрофой для России. Чем скорее Россия осознает свою глупость и уйдет с международно признанной украинской территории, тем лучше", – заявил представитель Британии в ОБСЕ и добавил, что Лондон продолжит поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили примерно 301 490 оккупантов, 5223 танка и тысячи единиц другой военной техники армии РФ.

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