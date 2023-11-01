Британія в ОБСЄ: Росія і далі приховуватиме воєнні невдачі, щоб продовжити своє фіаско

Росія веде повномасштабну війну проти України вже у 200 разів довше, ніж планувала, і втратила понад 5000 танків, але й надалі приховуватиме свої воєнні невдачі, щоб "дозволити цьому фіаско тривати". Про це під час засідання Форуму зі співпраці безпеки ОБСЄ заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, повідомляє пресслужба британського уряду.

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"Жахлива війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж Росія прогнозувала. Неймовірна оборона України – результат величезної мужності та стійкості українського народу", – сказав Окотт.

Він прогнозує, що цієї зими Росія знову спробує завдати прямого удару по українській енергетичній інфраструктурі, якщо їй вдасться поповнити свої запаси крилатих ракет великої дальності, що скоротилися. Це "відповідало б цинічному шляху, який обрала Росія для ведення війни", вважає представник Британії.

"І Росія продовжуватиме приховувати свої численні воєнні невдачі, щоб дозволити цьому фіаско тривати. Навіть на цьому дипломатичному форумі Росія погрожуватиме знищити українські літаки, тоді як і далі збиває в небі свої власні літаки, і вона говоритиме про воєнні успіхи, хоча зараз контролює лише половину української території [від тієї, що була захоплена окупантами на початку повномасштабної війни]", – сказав Окотт.

Він зазначив, що Росія може навіть показати кілька знищених машин НАТО, але жодного разу не визнає, що сама вже втратила 5000 танків "у цій катастрофічній кампанії".

"Незаконне вторгнення Росії в Україну є трагедією для українців, але повною катастрофою для Росії. Що швидше Росія усвідомить свою дурість і піде з міжнародно визнаної української території, то краще", – заявив представник Британії в ОБСЄ і додав, що Лондон і далі підтримуватиме Україну в протистоянні агресії РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили приблизно 301 490 окупантів, 5223 танки та тисячі одиниць іншої військової техніки армії РФ.

Сьогодні Сирський заявив, що росіяни хочуть знову окупувати Куп'янськ, але стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має.

Нардеп та полковник спецпризначення Роман Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, то не зможуть розвинути успіх далі.

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