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Генштаб відкрив підрахунок втрат окупантів за листопад: за добу 680 осіб, 12 танків та 30 БМП

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 08:07
Генштаб відкрив підрахунок втрат окупантів за листопад: за добу 680 осіб, 12 танків та 30 БМП - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Минулої доби втрати армії РФ в Україні зросли на 680 осіб, 12 танків і 30 БМП, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.

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Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – приблизно 301 490 (+680);
→ танків – 5223 (+12);
→ бойових броньованих машин – 9834 (+30);
→ артилерійських систем – 7250 (+23);
→ РСЗВ – 846 (+2);
→ засобів ППО – 563 (+1);
→ літаків – 321;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28);
→ крилатих ракет – 1547 (+1);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34);
→ спеціальної техніки – 1019 (+3).

Военные потери армии РФ на 1 ноября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

Учора, 31 жовтня, орієнтовні втрати армії РФ в Україні перевищили 300 тисяч осіб.

Сьогодні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, за добу на фронті сталося 68 бойових зіткнень. 

  • Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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Сергій Бережний
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