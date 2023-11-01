Генштаб відкрив підрахунок втрат окупантів за листопад: за добу 680 осіб, 12 танків та 30 БМП
Минулої доби втрати армії РФ в Україні зросли на 680 осіб, 12 танків і 30 БМП, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 301 490 (+680);
→ танків – 5223 (+12);
→ бойових броньованих машин – 9834 (+30);
→ артилерійських систем – 7250 (+23);
→ РСЗВ – 846 (+2);
→ засобів ППО – 563 (+1);
→ літаків – 321;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5468 (+28);
→ крилатих ракет – 1547 (+1);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9624 (+34);
→ спеціальної техніки – 1019 (+3).
Учора, 31 жовтня, орієнтовні втрати армії РФ в Україні перевищили 300 тисяч осіб.
Сьогодні Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, за добу на фронті сталося 68 бойових зіткнень.
- Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
- Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
- За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.
Читайте також: Межі немає. Втрати російської армії перевищили 300 000 – чому це не зупиняє РФ
Коментарі