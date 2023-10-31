Втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення перевищили 300 000 – Генштаб
31 жовтня втрати армії РФ в Україні досягли 300 000 осіб, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – приблизно 300 810 (+870);
→ танків – 5211 (+21);
→ бойових броньованих машин – 9804 (+29);
→ артилерійських систем – 7227 (+25);
→ РСЗВ – 844 (+10);
→ засобів ППО – 562 (+3);
→ літаків – 321;
→ гелікоптерів – 324;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21);
→ крилатих ракет – 1546 (+2);
→ кораблів/катерів – 20;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35);
→ спеціальної техніки – 1016 (+2).
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. За добу на фронті сталося 36 бойових зіткнень.
- Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
- Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
- За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.
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