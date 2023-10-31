UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

300 000 оккупантов ликвидированы с начала полномасштабного вторжения РФ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 08:04
300 000 оккупантов ликвидированы с начала полномасштабного вторжения РФ – Генштаб - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ / Facebook

31 октября потери армии РФ в Украине достигли 300 000 человек, сообщает в сводке Генштаб ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — примерно 300 810 (+870);
→ танков — 5211 (+21);
→ боевых бронированных машин — 9804 (+29);
→ артиллерийских систем — 7227 (+25);
→ РСЗО — 844 (+10);
→ средств ПВО — 562 (+3);
→ самолетов — 321;
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5440 (+21);
→ крылатых ракет — 1546 (+2);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35);
→ специальной техники — 1016 (+2).

Военные потери армии РФ на 31 октября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений. 

  • Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУвойнапотеригенштабпотери РФ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 