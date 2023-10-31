300 000 оккупантов ликвидированы с начала полномасштабного вторжения РФ – Генштаб
31 октября потери армии РФ в Украине достигли 300 000 человек, сообщает в сводке Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 300 810 (+870);
→ танков — 5211 (+21);
→ боевых бронированных машин — 9804 (+29);
→ артиллерийских систем — 7227 (+25);
→ РСЗО — 844 (+10);
→ средств ПВО — 562 (+3);
→ самолетов — 321;
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5440 (+21);
→ крылатых ракет — 1546 (+2);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35);
→ специальной техники — 1016 (+2).
Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений.
- Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
- Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
- По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.
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