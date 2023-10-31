Генштаб: РФ наступает от Купянска до Старомайорского. Штурмы Авдеевки и Марьинки — карта
31.10.2023, 07:33
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили два штурма в районе Синьковки.
Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Клещеевки, было три безуспешных атаки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмовать на южном фланге, наносят противнику потери.
Россияне продолжают провальные попытки окружить Авдеевку, ВСУ отбили пять атак в районах самого города, Тоненького и Первомайского. В районах Марьинки и Новомихайловки отбито более 15 атак. Также захлебнулся штурм армии РФ в районе Старомайорского.
Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери в пехоте и технике, истощают противника вдоль фронта.
Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также один — по зенитно-ракетному комплексу.
Ракетчики и артиллеристы поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения захватчиков, девять единиц артиллерии и шесть других важных целей.
- Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
- Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
- По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.
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