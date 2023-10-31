Генштаб: РФ наступает от Купянска до Старомайорского. Штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили два штурма в районе Синьковки.

Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Клещеевки, было три безуспешных атаки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмовать на южном фланге, наносят противнику потери.

Россияне продолжают провальные попытки окружить Авдеевку, ВСУ отбили пять атак в районах самого города, Тоненького и Первомайского. В районах Марьинки и Новомихайловки отбито более 15 атак. Также захлебнулся штурм армии РФ в районе Старомайорского.

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