Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Старомайорського. Штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта
31.10.2023, 07:33
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 36 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили два штурми у районі Синьківки.
Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції в районі Кліщіївки, було три безуспішні атаки. Одночасно Сили оборони продовжують штурмувати на південному фланзі, завдають противнику втрат.
Росіяни продовжують провальні спроби оточити Авдіївку, ЗСУ відбили п'ять атак у районах самого міста, Тоненького та Первомайського. У районах Мар'їнки та Новомихайлівки відбито понад 15 атак. Також захлинувся штурм армії РФ у районі Старомайорського.
Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрати в піхоті та техніці, виснажують противника вздовж фронту.
Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один по зенітно-ракетному комплексу.
Ракетники та артилеристи вразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження загарбників, дев'ять одиниць артилерії та шість інших важливих цілей.
- Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
- Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
- За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.
Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі