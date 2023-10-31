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Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Старомайорського. Штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 07:33
Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Старомайорського. Штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 36 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили два штурми у районі Синьківки.

Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції в районі Кліщіївки, було три безуспішні атаки. Одночасно Сили оборони продовжують штурмувати на південному фланзі, завдають противнику втрат.


Росіяни продовжують провальні спроби оточити Авдіївку, ЗСУ відбили п'ять атак у районах самого міста, Тоненького та Первомайського. У районах Мар'їнки та Новомихайлівки відбито понад 15 атак. Також захлинувся штурм армії РФ у районі Старомайорського.
Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрати в піхоті та техніці, виснажують противника вздовж фронту.
Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один по зенітно-ракетному комплексу.
Ракетники та артилеристи вразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження загарбників, дев'ять одиниць артилерії та шість інших важливих цілей.
  • Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб

Дмитро Гриниченко
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