Генштаб открыл счет потерь оккупантов за ноябрь: за сутки 680 человек, 12 танков и 30 БМП
За прошедшие сутки потери армии РФ в Украине выросли на 680 человек, 12 танков и 30 БМП, сообщает в сводке Генштаб ВСУ.
Ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — примерно 301490 (+680);
→ танков — 5223 (+12);
→ боевых бронированных машин — 9834 (+30);
→ артиллерийских систем — 7250 (+23);
→ РСЗО — 846 (+2);
→ средств ПВО — 563 (+1);
→ самолетов — 321;
→ вертолетов — 324;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня — 5468 (+28);
→ крылатых ракет — 1547 (+1);
→ кораблей/катеров — 20;
→ подлодок — 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34);
→ специальной техники — 1019 (+3).
Вчера, 31 октября, ориентировочные потери армии РФ в Украине превысили 300 000 человек.
Сегодня Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино, за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
- Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
- Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
- По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.
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