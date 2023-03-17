Британия: Войска РФ временно истощены и неспособны даже на локальное наступление

Российские войска в Украине истощили свой боевой потенциал и неспособны даже на локальное наступление. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 17 марта.

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По данным британской разведки, в последние дни российские войска и силы группы Вагнера закрепились к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута.

"За предыдущую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять западную часть города", – говорится в сообщении.

По мнению британской разведки, Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий по крайней мере с января 2023 года.

В Британии считают, что российские войска временно истощили боевые возможности развернутых соединений до такой степени, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть стабильными.

В разведке Великобритании прогнозируют, что российское командование, вероятно, будет стремиться восстановить наступательный потенциал войск после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов.

"Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", – говорится в отчете.

ВСУ сковали россиян в Бахмуте, оккупанты достигли тактических успехов большой ценой, заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В боях за Бахмут с мая 2022 года россияне потеряли до 30 000 человек убитыми и ранеными, продвинувшись на 25 километров, заявил представитель Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс в Вене.

ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.

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Наталія Медведєва

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