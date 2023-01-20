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Британия заявила, что поможет в привлечении к ответственности верхушки РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 14:27
Британия заявила, что поможет в привлечении к ответственности верхушки РФ - Фото
Джеймс Клеверли (Фото - EPA)

Великобритания присоединяется к основной группе, которая занимается привлечением к ответственности за агрессию России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что Британия будет играть ведущую роль в основной группе партнеров-единомышленников по привлечению к уголовной ответственности за незаконное вторжение России в Украину. Это предусматривает также оценку целесообразности создания нового "гибридного" трибунала.

"Вторжение России в Украину является вопиющим нарушением основанного на правилах международного порядка. Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, являются дьявольскими: тысячи солдат и мирных жителей убиты, а миллионы перемещенных лиц вынуждены спасаться бегством при самых ужасных обстоятельствах", – заявил Клеверли.

Он подчеркнул, что эти зверства не должны оставаться безнаказанными, поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к коалиции, поделившись своим юридическим опытом, чтобы изучить варианты обеспечения полной ответственности для российских лидеров за их действия.

По словам Клеверли, расследование преступления агрессии могло бы дополнить существующие механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и украинский суд. Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности, уверен глава МИД Британии.

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Оксана Житнюк
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