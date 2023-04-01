Британия: Зимнее наступление России провалилось, преимущество в личном составе растрачено

Зимнее наступление России провалилось, она растратила преимущество в личном составе, которое было достигнуто за счет мобилизации. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

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Британцы напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Срок полномочий Герасимова характеризовался попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", – говорится в отчете.

В британской разведке отмечают, что на нескольких направлениях вдоль Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней частичной мобилизации.

Британия считает, что существует реальная вероятность того, что "Герасимов раздвигает границы того, насколько далеко политическое руководство России может терпеть неудачи".

Утром Генштаб сообщил, что наиболее интенсивные бои идут в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и Белогоровке.

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Наталія Медведєва

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