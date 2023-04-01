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Британия: Зимнее наступление России провалилось, преимущество в личном составе растрачено

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 10:26
Британия: Зимнее наступление России провалилось, преимущество в личном составе растрачено - Фото
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов (Скриншот видео)

Зимнее наступление России провалилось, она растратила преимущество в личном составе, которое было достигнуто за счет мобилизации. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

Британцы напомнили, что 11 января 2023 года начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Срок полномочий Герасимова характеризовался попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", – говорится в отчете.

В британской разведке отмечают, что на нескольких направлениях вдоль Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней частичной мобилизации.

Британия считает, что существует реальная вероятность того, что "Герасимов раздвигает границы того, насколько далеко политическое руководство России может терпеть неудачи".

Читайте также: В Бахмуте россияне пошли на принцип и подняли ставки во вред самим себе — Минобороны

Наталія Медведєва
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британская разведка война валерий герасимов
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