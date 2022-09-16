Британская разведка: Главные проблемы армии России — нехватка пехоты и младших командиров

Двумя главными проблемами российской армии являются нехватка боевой пехоты и младших командиров. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что частная военная компания Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для участия в войне против Украины как минимум с июля. Осужденным предлагают деньги, а также смягчение приговора.

Недавно эта тенденция продолжилась — британцы упоминают видео с якобы владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который лично вербует заключенных в одной из российских колоний. В ролике он говорит, что ищет бойцов "только для штурмовых частей".

Также отмечается, что отдельные российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов — почти наверняка означает, что кадеты могут быть переброшены на войну против Украины.

Влияние кадровой проблемы России становится все более серьезным, а ускорение обучения кадетов и потребность Вагнера в штурмовых отрядах позволяют предположить, что две из наиболее острых нехваток во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами, констатировали в сводке.

6 августа Медиазона со ссылкой на двух заключенных сообщила, что Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

По данным издания Вот Так, по состоянию на 2 сентября Пригожин завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области.

Почти всех заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК Вагнера, уничтожили на войне в Украине.



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Дмитро Гриниченко

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