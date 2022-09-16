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Британская разведка: Главные проблемы армии России — нехватка пехоты и младших командиров

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 08:43
Британская разведка: Главные проблемы армии России — нехватка пехоты и младших командиров - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Двумя главными проблемами российской армии являются нехватка боевой пехоты и младших командиров. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что частная военная компания Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для участия в войне против Украины как минимум с июля. Осужденным предлагают деньги, а также смягчение приговора. 

Недавно эта тенденция продолжилась — британцы упоминают видео с якобы владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который лично вербует заключенных в одной из российских колоний. В ролике он говорит, что ищет бойцов "только для штурмовых частей". 

Также отмечается, что отдельные российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов — почти наверняка означает, что кадеты могут быть переброшены на войну против Украины.

Влияние кадровой проблемы России становится все более серьезным, а ускорение обучения кадетов и потребность Вагнера в штурмовых отрядах позволяют предположить, что две из наиболее острых нехваток во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами, констатировали в сводке. 

  • 6 августа Медиазона со ссылкой на двух заключенных сообщила, что Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.
  • По данным издания Вот Так, по состоянию на 2 сентября Пригожин завербовал 1000 заключенных в колониях Ростовской области.
  • Почти всех заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК Вагнера, уничтожили на войне в Украине.

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Дмитро Гриниченко
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армия России война чвк вагнера британская разведка
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