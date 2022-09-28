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Британская разведка: ВСУ медленно продвигаются к востоку от рек Оскол и Северский Донец

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 09:41
Британская разведка: ВСУ медленно продвигаются к востоку от рек Оскол и Северский Донец - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины активизировали наступательные операции на северо-востоке страны в последние дни. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что украинские силы медленно продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рубежа рек Оскол и Северский Донец, где сосредотачивались войска после наступления ВСУ в начале сентября. 

Отмечается, что Россия создает более мощную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области. По всей видимости, когда завершится псевдореферендум, оккупанты используют его результаты для попыток аннексии украинского региона.

Также продолжаются тяжелые бои в Херсонской области, где оккупационные войска на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. 

На Донбассе противник продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута, несмотря на то, что сталкивается с серьезным давлением на северных и южных флангах. Скорее всего, это связано с политическим давлением Кремля, так как Россия использует силы, которые могли бы усилить другие направления, констатировали британцы. 

Читайте также: Россия бросает в бой мобилизованных. Подготовка с ними не проводилась вообще — Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Херсонская область британская разведка наступление ВСУ
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