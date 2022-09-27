Официально. ВСУ освободили стратегически важный пгт Купянск-Узловой: видео поднятия флага

Поселок Купянск-Узловой был освобожден 27 сентября спецподразделением Главного управления разведки Минобороны KRAKEN. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

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"Теперь наконец-то мы можем верифицировать данное событие", – говорится в сообщении.

Купянск-Узловой – это большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию.

Город Купянск в Харьковской области российская армия оккупировала 27 февраля 2022 года. Его заняли практически без боев.

Через шесть месяцев оккупации, утром 10 сентября, в Купянск вернулись украинские войска, а левый берег Купянска был освобожден 16 сентября. Украинские военные форсировали Оскол, навели переправы и выбили россиян. С тех пор продолжались бои за пгт Купянск-Узловой, расположенный чуть южнее.

26 сентября Генштаб впервые сообщил, что Силы обороны зашли в Купянск-Узловой.

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Вадим Ребрина

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