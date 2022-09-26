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Генштаб впервые подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск-Узловой

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 22:49
Генштаб впервые подтвердил, что ВСУ зашли в Купянск-Узловой - Фото
Фото: Википедия

Генеральный штаб 26 августа впервые сообщил, что Силы обороны зашли в поселок Купянск-Узловой.

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В сводке Генштаба за понедельник сообщается, что российские войска обстреливали ряд населенных пунктов на Слобожанском направлении. Среди них – три пригорода Купянска на левом берегу реки Оскол: села Кучеровка, Петропавловка, а также Купянск-Узловой.

Купянск-Узловой – это большой поселок, где находится одноименная железнодорожная станция, которую Россия раньше использовала для переброски сил из Белгорода на оккупированную территорию.

  • Город Купянск в Харьковской области российская армия оккупировала 27 февраля 2022 года. Его заняли практически без боев.
  • Через шесть месяцев оккупации, утром 10 сентября, в Купянск вернулись украинские войска, а левый берег Купянска был освобожден 16 сентября. Украинские военные форсировали Оскол, навели переправы и выбили россиян. С тех пор продолжались бои за пгт Купянск-Узловой, расположенный чуть южнее.

Читайте также: "Лишь бы не вернулись". Как Купянск пережил оккупацию РФ, а теперь оказался на линии фронта

Андрій Водяний
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война харьковская область купянск
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