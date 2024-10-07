Британская разведка зафиксировала новый рекорд потерь России на войне за сентябрь
В сентябре 2024 года Россия понесла рекордные среднесуточные потери на войне в Украине. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной Министерством обороны Великобритании.
Отмечается, что потери российской армии в сентябре 2024 достигли рекордного уровня – 1271 военнослужащий за сутки, что превысило майский максимум – 1262 человека.
В целом, с начала войны, по данным британской разведки, потери России превысили 648 000 военнослужащих (в то же время Генштаб Украины сообщает об уничтожении 661 630 оккупантов), а увеличение потерь объясняется расширением зоны боевых действий и усилением интенсивности боев на фронте.
Ожидается, что даже зимой, когда боевые действия обычно осложняются погодными условиями, среднесуточные потери российской армии, вероятно, будут оставаться на уровне более 1000 человек в сутки до конца 2024 года, отмечает разведка.
"Сейчас зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия возлагается на десантную тактику и нехватку маневренной войны, которая требует лучших условий", – говорится в сообщении ведомства.
- С начала наступления на Харьковском направлении Россия потеряла 5426 кафиров безвозвратными потерями, ранеными – 10 958 захватчиков.
- В июле 2024-го ВСУ сообщили, что россияне потеряли около 5000 военных при взятии только одного микрорайона Временного Яра в Донецкой области .
- В сентябре Зеленский заявил, что за месяц операции ВСУ в Курской области российская армия потеряла в этом направлении около 6000 военных .