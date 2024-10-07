Британская разведка зафиксировала новый рекорд потерь России на войне за сентябрь

Даже зимой потери российских войск, вероятно, будут оставаться в среднем выше 1000 в день, прогнозирует разведка

Российские военнослужащие под Херсоном, Украина - 20 мая 2022 года (Фото: EPA)

В сентябре 2024 года Россия понесла рекордные среднесуточные потери на войне в Украине. Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной Министерством обороны Великобритании.

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Отмечается, что потери российской армии в сентябре 2024 достигли рекордного уровня – 1271 военнослужащий за сутки, что превысило майский максимум – 1262 человека.

В целом, с начала войны, по данным британской разведки, потери России превысили 648 000 военнослужащих (в то же время Генштаб Украины сообщает об уничтожении 661 630 оккупантов), а увеличение потерь объясняется расширением зоны боевых действий и усилением интенсивности боев на фронте.

Ожидается, что даже зимой, когда боевые действия обычно осложняются погодными условиями, среднесуточные потери российской армии, вероятно, будут оставаться на уровне более 1000 человек в сутки до конца 2024 года, отмечает разведка.

"Сейчас зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия возлагается на десантную тактику и нехватку маневренной войны, которая требует лучших условий", – говорится в сообщении ведомства.