Британська розвідка зафіксувала новий рекорд втрат Росії у війні за вересень
У вересні 2024 року Росія зазнала рекордних середньодобових втрат на війні в Україні. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.
Зазначається, що втрати російської армії у вересні 2024 року сягнули рекордного рівня – 1271 військовослужбовець щодоби, що перевищило травневий максимум – 1262 особи.
Загалом від початку війни, за даними британської розвідки, втрати Росії перевищили 648 000 військовослужбовців (тим часом Генштаб України повідомляє про знищення 661 630 окупантів), а збільшення втрат пояснюється розширенням зони бойових дій та посиленням інтенсивності боїв на фронті.
Очікується, що навіть узимку, коли бойові дії зазвичай ускладнюються погодними умовами, середньодобові втрати російської армії, ймовірно, залишатимуться на рівні понад 1000 осіб на добу до кінця 2024 року, зазначає розвідка.
"Наразі зимові умови не спричинили скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на десантну тактику і брак маневреної війни, яка вимагає кращих умов", – йдеться в повідомленні відомства.
- З початку наступу на Харківському напрямку Росія втратила 5426 окупантів безповоротними втратами, пораненими – 10 958 загарбників.
- У липні 2024-го ЗСУ повідомили, що росіяни втратили близько 5000 військових під час взяття лише одного мікрорайону Часового Яру у Донецькій області.
- У вересні Зеленський заявив, що за місяць операції ЗСУ у Курській області російська армія втратила на цьому напрямку близько 6000 військових.