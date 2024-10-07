Британська розвідка зафіксувала новий рекорд втрат Росії у війні за вересень

Навіть взимку втрати російських військ, ймовірно, будуть залишатися в середньому вище 1000 на день, прогнозує розвідка

Російські військовослужбовці під Херсоном, Україна - 20 травня 2022 року (Фото: EPA)

У вересні 2024 року Росія зазнала рекордних середньодобових втрат на війні в Україні. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що втрати російської армії у вересні 2024 року сягнули рекордного рівня – 1271 військовослужбовець щодоби, що перевищило травневий максимум – 1262 особи.

Загалом від початку війни, за даними британської розвідки, втрати Росії перевищили 648 000 військовослужбовців (тим часом Генштаб України повідомляє про знищення 661 630 окупантів), а збільшення втрат пояснюється розширенням зони бойових дій та посиленням інтенсивності боїв на фронті.

Очікується, що навіть узимку, коли бойові дії зазвичай ускладнюються погодними умовами, середньодобові втрати російської армії, ймовірно, залишатимуться на рівні понад 1000 осіб на добу до кінця 2024 року, зазначає розвідка.

"Наразі зимові умови не спричинили скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на десантну тактику і брак маневреної війни, яка вимагає кращих умов", – йдеться в повідомленні відомства.