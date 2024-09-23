ЗСУ розкрили втрати росіян у наступі на Харківщині: 16 384 окупанти безповоротними та пораненими

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

З початку наступу на Харківському напрямку Росія втратили 5426 окупантів безповоротними втратами, пораненими – 10 958 загарбників. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання військ "Харків".

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За його даними, з 10 травня до 21 вересня на Харківському напрямку українські захисники знешкодили:

→ загалом 16 384 військовослужбовців РФ (5426 – безповоротні, 10 958 – поранені);

→ 143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено);

→ 211 бойових бронемашин (134 знищено, 77 пошкоджено);

→ 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено);

→ 762 артилерійські системи (212 знищено, 550 пошкоджено).

Також ОТУ заявило про знищення 4458 безпілотників різних типів та 152 складів з боєприпасами окупантів.

Загалом бої на напрямках півночі Харківщини тривають 4,5 місяця.

Мапа: Deepstate

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