ЗСУ розкрили втрати росіян у наступі на Харківщині: 16 384 окупанти безповоротними та пораненими
З початку наступу на Харківському напрямку Росія втратили 5426 окупантів безповоротними втратами, пораненими – 10 958 загарбників. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання військ "Харків".
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За його даними, з 10 травня до 21 вересня на Харківському напрямку українські захисники знешкодили:
→ загалом 16 384 військовослужбовців РФ (5426 – безповоротні, 10 958 – поранені);
→ 143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено);
→ 211 бойових бронемашин (134 знищено, 77 пошкоджено);
→ 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено);
→ 762 артилерійські системи (212 знищено, 550 пошкоджено).
Також ОТУ заявило про знищення 4458 безпілотників різних типів та 152 складів з боєприпасами окупантів.
Загалом бої на напрямках півночі Харківщини тривають 4,5 місяця.
- Росіяни почали свій наступ на Харківщині 10 травня, а наприкінці місяця вони вже завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ.
- 16 вересня в ОТУ "Харків" повідомили, що у Вовчанську росіяни обстріляли райони біля Агрегатного заводу – й цим завдали втрат своїм же підрозділам.
- У липні 2024-го ЗСУ повідомили, що росіяни втратили близько 5000 військових під час взяття лише одного мікрорайону Часового Яру у Донецькій області. У вересні президент Зеленський заявив, що за місяць операції ЗСУ у Курській області російська армія втратила на цьому напрямку близько 6000 військових. Загальні втрати Росії Генштаб ЗСУ оцінює у 643 750 загарбників.
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