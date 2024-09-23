ВСУ раскрыли потери россиян в наступлении в Харьковской области: 16 384 оккупанта
С начала наступления на Харьковском направлении Россия потеряла 5426 оккупантов безвозвратными потерями, ранеными – 10 958 захватчиков. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков".
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По ее данным, с 10 мая по 21 сентября на Харьковском направлении украинские защитники обезвредили:
→ в общей сложности 16 384 военнослужащих РФ (5426 – безвозвратные, 10 958 – раненые);
→ 143 танка (69 уничтожено и 74 повреждено);
→ 211 боевых бронемашин (134 уничтожено, 77 повреждено);
→ 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено, 598 повреждено);
→ 762 артиллерийские системы (212 уничтожено, 550 повреждено).
Также ОТГ заявила об уничтожении 4458 беспилотников разных типов и 152 складов с боеприпасами оккупантов.
В общей сложности бои на направлениях севера Харьковской области продолжаются 4,5 месяца.
- Россияне начали свое наступление в Харьковской области 10 мая, а в конце месяца они уже увязли в уличных боях за Волчанск.
- 16 сентября в ОТГ "Харьков" сообщили, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле Агрегатного завода – и этим нанесли урон своим же подразделениям.
- В июле 2024-го ВСУ сообщили, что россияне потеряли около 5000 военных при взятии только одного микрорайона Часова Яра в Донецкой области. В сентябре президент Зеленский заявил, что за месяц операции ВСУ в Курской области российская армия потеряла на этом направлении около 6000 военных. Общие потери России Генштаб ВСУ оценивает в 643 750 захватчиков.
Читайте также: "Реальная цифра намного меньше". Зеленский опроверг заявление WSJ о якобы 80 000 погибших защитниках