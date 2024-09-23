ВСУ раскрыли потери россиян в наступлении в Харьковской области: 16 384 оккупанта

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

С начала наступления на Харьковском направлении Россия потеряла 5426 оккупантов безвозвратными потерями, ранеными – 10 958 захватчиков. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков".

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По ее данным, с 10 мая по 21 сентября на Харьковском направлении украинские защитники обезвредили:

→ в общей сложности 16 384 военнослужащих РФ (5426 – безвозвратные, 10 958 – раненые);

→ 143 танка (69 уничтожено и 74 повреждено);

→ 211 боевых бронемашин (134 уничтожено, 77 повреждено);

→ 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено, 598 повреждено);

→ 762 артиллерийские системы (212 уничтожено, 550 повреждено).

Также ОТГ заявила об уничтожении 4458 беспилотников разных типов и 152 складов с боеприпасами оккупантов.

В общей сложности бои на направлениях севера Харьковской области продолжаются 4,5 месяца.

Карта: Deepstate

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