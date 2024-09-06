Зеленский: За август российская армия потеряла около 6000 человек в Курской области

Президент назвал количество потерь российской армии в Курщине – убитыми и ранеными

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

За месяц операции Вооруженных сил Украины в Курской области российская армия потеряла в этом направлении около 6000 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на открытии 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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"По состоянию на данный момент в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6000 солдат убитыми и ранеными только в Курской области", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что благодаря наступлению украинских сил на Курщине исчезла угроза наступления российских военных в Сумскую область, "как это было в мае, когда войска страны-агрессора хотели захватить наш Харьков".

Президент добавил, что эта операция также показала настоящие интересы российского диктатора Владимира Путина, оправдывающего вторжение РФ на территорию Украины "защитой своих людей".

По его словам, российские власти бросили жителей Курской области на произвол судьбы.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Сотни оккупантов попали в плен ВСУ.

В интервью NBC, вышедшем 5 сентября, Зеленский сказал, что Россия стянула в Курскую область уже 60 000 своих военных.

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