Зеленський: За серпень російська армія втратила близько 6000 осіб на Курщині
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За місяць операції Збройних Сил України у Курській області російська армія втратила на цьому напрямку близько 6000 військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на відкритті 24 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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"Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6000 солдатів убитими й пораненими лише у Курській області", – заявив він.

Зеленський наголосив, що завдяки наступу українських сил на Курщині зникла загроза наступу російських військових на Сумщині, "як це було у травні, коли війська країни-агресорки хотіли захопити наш Харків".

Президент додав, що ця операція також показала справжні інтереси російського диктатора Володимира Путіна, який виправдовував вторгнення РФ на територію України "захистом своїх людей".

За його словами, російська влада кинула жителів Курської області напризволяще.

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Володимир ЗеленськийвійнавтратиКурська область