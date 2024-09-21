"Реальная цифра гораздо меньше". Зеленский ответил WSJ о якобы 80 000 погибших защитниках

В феврале президент заявлял о гибели 31 000 военных после полномасштабного вторжения РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назвал ложью оценку американского издания The Wall street journal потерь Украины в 80 000 погибших военных. Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами 20 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"80 000? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, которая была опубликована. Значительно", – заявил Зеленский.

Ранее, 17 сентября, WSJ со ссылкой на собственные источники заявило, что во время войны якобы погибли 80 000 украинских защитников, ранены 400 000. О потерях РФ издание утверждает следующее: 200 000 погибших россиян и около 400 000 раненых.

В феврале 2024-го Зеленский впервые озвучил потери украинских военных – тогда глава государства сообщил о гибели 31 000 защитников после полномасштабного вторжения РФ.

Генеральный штаб ВСУ оценивает потери РФ на 21 сентября в 640 920 оккупантов.

На этой же встрече Зеленский сообщил, что план победы над которым работает Украина станет фундаментом для того, чтобы вести переговоры с Россией.

Читайте также: Зеленский: За август российская армия потеряла около 6000 человек на Курщине