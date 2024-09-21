"Реальна цифра набагато менша". Зеленський заперечив заяву WSJ про нібито 80 000 загиблих захисників

У лютому президент заявляв про загибель 31 000 військового після повномасштабного вторгнення РФ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею оцінку американського видання The Wall street journal втрат України у 80 000 загиблих військових. Голова держави сказав це під час зустрічі з журналістами 20 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

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"80 000? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", – заявив Зеленський.

Раніше, 17 вересня, WSJ з посиланням на власні джерела заявило, що під час війни нібито загинуло 80 000 українських захисників, поранено 400 000. Про втрати РФ видання стверджує наступне: 200 000 загиблих росіян та близько 400 000 поранених.

У лютому 2024-го Зеленський уперше озвучив втрати українських військових – тоді голова держави повідомив про загибель 31 000 захисників після повномасштабного вторгнення РФ.

Генеральний штаб ЗСУ оцінює втрати РФ на 21 вересня у 640 920 окупантів.

На цій же зустрічі Зеленський повідомив, що план перемоги, над яким працює Україна, стане фундаментом для того, щоб вести перемовини з Росією.

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