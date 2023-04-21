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Британский вице-премьер уходит в отставку из-за обвинений в издевательствах и грубости

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21.04.2023, 13:02
Британский вице-премьер уходит в отставку из-за обвинений в издевательствах и грубости - Фото
Доминик Рааб (Фото: EPA)

Вице-премьер-министр и глава Минюста Великобритании Доминик Рааб уходит в отставку после того, как по крайней мере 24 госслужащих пожаловались на его "ненадлежащее поведение". Его обвиняют в издевательствах, агрессивности, грубости и непрофессионализме. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

В письме премьеру Риши Сунаку Рааб заявляет, что ранее призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если оно найдет ненадлежащее поведение.

Чиновник сказал, что чувствует "долг согласиться с результатами расследования", хотя следствие отклонило все предъявленные против него обвинения, кроме двух.

По его мнению, эти обвинения "неоправданы и создают опасный прецедент".

"Установив такой низкий порог для "издевательств", это расследование создало опасный прецедент. Это будет поощрять фальшивые жалобы на министров и будет оказывать ужасное влияние на тех, кто стимулирует изменения от имени вашего правительства – и, наконец, на британский народ. Министры должны иметь возможность критически реагировать на работу кадровых чиновников", – написал Рааб.

  • В 2021 году Раабу пришлось уйти в отставку с поста главы МИД из-за скандала. Он уехал в отпуск во время обострения войны в Афганистане.

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Артем Джеріпа
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Великобритания отставка скандал Доминик Рааб
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