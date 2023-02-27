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Буданов: Для перелома в войне нужны ударные вертолеты и штурмовики

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 23:00
Буданов: Для перелома в войне нужны ударные вертолеты и штурмовики - Фото
Фото: Википедия

Для перелома в войне Украине требуется более интенсивная поставка вооружения, включая штурмовую авиацию. Об этом в интервью Голосу Америки сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Это интенсификация поставок вооружения. Именно интенсификация. Потому что вооружение идет, но темпы и объемы не достаточны для перелома. По состоянию на сейчас. То есть нужно больше. На додачу к этому нам нужна штурмовая авиация, которая на сегодняшний день еще к нам не пришла", – сказал он.

Он подчеркнул, что, говоря о штурмовиках, выражает собственное субъективное видение.

"F16 и тому подобные платформы, они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация в США это, прежде всего, самолеты А10 Thunderbolt II. Так же это ударные вертолеты типа AН64 и так далее. Эти воздушные платформы предназначены для нанесения ударов по земле", – сказал он.

Украина сейчас ведет переговоры о возможности получения истребителей, а не штурмовиков.

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Андрій Водяний
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самолеты Кирилл Буданов Apache А10 Thunderbolt II
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