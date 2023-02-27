Буданов: Для перелома в войне нужны ударные вертолеты и штурмовики
Для перелома в войне Украине требуется более интенсивная поставка вооружения, включая штурмовую авиацию. Об этом в интервью Голосу Америки сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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"Это интенсификация поставок вооружения. Именно интенсификация. Потому что вооружение идет, но темпы и объемы не достаточны для перелома. По состоянию на сейчас. То есть нужно больше. На додачу к этому нам нужна штурмовая авиация, которая на сегодняшний день еще к нам не пришла", – сказал он.
Он подчеркнул, что, говоря о штурмовиках, выражает собственное субъективное видение.
"F16 и тому подобные платформы, они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация в США это, прежде всего, самолеты А10 Thunderbolt II. Так же это ударные вертолеты типа AН64 и так далее. Эти воздушные платформы предназначены для нанесения ударов по земле", – сказал он.
Украина сейчас ведет переговоры о возможности получения истребителей, а не штурмовиков.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украины еще не пообещала ни одна из стран, но вскоре объявят об учении.
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения как элементом необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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