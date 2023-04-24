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Буданов о мятеже против Путина: Скажут, что умер во сне. Элиты РФ уже говорят о преемнике

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 08:22
Буданов о мятеже против Путина: Скажут, что умер во сне. Элиты РФ уже говорят о преемнике - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в России уже больше года рассматривают трансфер власти, но не могут прийти к этому. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Москве может случиться "дворцовый переворот", но его никто не увидит публично. 

"Максимум — скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали. Смоделируем события. К примеру, появится сообщение: Траур, умер во сне от сердечного приступа. И все — Король умер. Да здравствует король", — сказал Буданов.

Он отметил, что военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуру преемника диктатора Владимира Путина.

Разведчик заявил, что среди возможных преемников рассматривают "не одного человека", однако отказался называть конкретные имена. 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин разведка Кирилл Буданов
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