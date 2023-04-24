Буданов о мятеже против Путина: Скажут, что умер во сне. Элиты РФ уже говорят о преемнике

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в России уже больше года рассматривают трансфер власти, но не могут прийти к этому. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, в Москве может случиться "дворцовый переворот", но его никто не увидит публично.

"Максимум — скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали. Смоделируем события. К примеру, появится сообщение: Траур, умер во сне от сердечного приступа. И все — Король умер. Да здравствует король", — сказал Буданов.

Он отметил, что военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуру преемника диктатора Владимира Путина.

Разведчик заявил, что среди возможных преемников рассматривают "не одного человека", однако отказался называть конкретные имена.

Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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Дмитро Гриниченко

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