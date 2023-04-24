Буданов о мятеже против Путина: Скажут, что умер во сне. Элиты РФ уже говорят о преемнике
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в России уже больше года рассматривают трансфер власти, но не могут прийти к этому. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Максимум — скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали. Смоделируем события. К примеру, появится сообщение: Траур, умер во сне от сердечного приступа. И все — Король умер. Да здравствует король", — сказал Буданов.
Он отметил, что военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуру преемника диктатора Владимира Путина.
Разведчик заявил, что среди возможных преемников рассматривают "не одного человека", однако отказался называть конкретные имена.
- Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.
- По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.
- Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
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